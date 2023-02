fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Trwa zacięta walka o Jude Bellinghama. Sam zainteresowany ma ogromne wymagania wobec swojego nowego pracodawcy, dlatego odrzuca oferty kolejnych gigantów. Latem powinno dojść do hitowego transferu z udziałem gwiazdy Borussii Dortmund.

Jude Bellingham jest od dawna rozchwytywany na rynku transferowym

Wszystko wskazuje na to, że Anglik tego lata opuści Borussię Dortmund

Pomocnik odrzuci już oferty z PSG oraz Chelsea

Bellingham ma duże wymagania

Wszystko wskazuje na to, że hitowy transfer z udziałem gwiazdy Borussii Dortmund sfinalizuje się już tego lata. Na polu bitwy pozostaje coraz mniej klubów, bowiem Anglik konsekwentnie odrzuca kolejne niesatysfakcjonujące go oferty. Patrick Berger przekonuje, że odmówił on już Paris Saint-Germain oraz Chelsea, gdyż nie jest przekonany do projektów tworzonych przez obie ekipy.

Dotychczas najkonkretniejsza wydawała się kandydatura Realu Madryt. Bellingham miał w ostatnich tygodniach jednak zmienić nastawienie, ponieważ jego priorytetem stały się przenosiny do Premier League. Poważne zainteresowanie jego usługami wykazują Manchester United, Manchester City oraz Liverpool. Reprezentanta Anglii zaniepokoiła fatalna forma “The Reds”, która nie daje gwarancji na szybki powrót do walki o najwyższe cele. Swoje problemy mają również “Obywatele”, którzy mierzą się z poważnymi zarzutami ze strony władz Premier League. W konsekwencji mogą zostać nawet zdegradowani z ligi.

Możliwości Bellinghama znacząco się zawężają. Tę sytuację chce wykorzystać Borussia Dortmund, która proponuje swojej gwieździe rekordowe zarobki. Pomocnik odrzucił już pierwszą ofertę, lecz ekipa z Bundesligi nie zamierza odpuszczać. Aktualna umowa Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

