fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern ma na radarach obrońcę Genoi

Bayern Monachium powoli szykuje się do nadchodzącego okienka transferowego. Po sezonie należy spodziewać się pewnych zmian w składzie. Z gigantem zapewne pożegna się Eric Dier, którego umowa wygasa 30 czerwca 2025 roku. Do tej pory władze klubu nie wykazywały zainteresowania kontynuowaniem współpracy. Jeśli nie zmieni się to w najbliższym czasie, Dier zakończy swoją przygodę na Allianz Arena.

W trwającym sezonie Anglik spędził na murawie niespełna 1000 minut we wszystkich rozgrywkach. To jakościowy rezerwowy, dlatego Bayern chce ściągnąć odpowiedniego następcę. Na liście życzeń wylądował 22-letni Koni De Winter. Utalentowany stoper z powodzeniem występuje we włoskiej Genoi, imponując swoją grą w defensywie oraz skutecznością pod bramką rywala.

Dwukrotny reprezentant Belgii cieszy się dużym uznaniem w Europie. Bayern nie jest jedynym zainteresowanym, gdyż myślą o nim także czołowe ekipy z Premier League i Serie A. Ponadto, Bawarczycy musieliby stoczyć bój z Borussią Dortmund, która również chce go u siebie.

De Winter jest związany z Genoą umową do połowy 2028 roku, a cena wywoławcza to 30-35 milionów euro. Bayern oczywiście może się jeszcze wycofać, jeśli ta kwota okaże się przesadzona. Niepodważalnym podstawowym duetem środkowych obrońców dla Vincenta Kompany’ego są Dayot Upamecano oraz Kim Min-jae. Młody Belg musiałby więc pogodzić się z rolą rezerwowego.