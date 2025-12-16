Barcelona rusza po transfer Polaka. Deco ma przylecieć do Polski

Oskar Pietuszewski wzbudza zainteresowanie największych klubów w Europie. Barcelona chce wyprzedzić konkurencję i sprowadzić go do siebie. Deco planuje podróż do Polski - informuje "El Nacional".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Deco

Pietuszewski celem Barcelony. Deco już działa

Oskar Pietuszewski to największy polski talent, który wzbudza zainteresowanie europejskich gigantów. Jagiellonia Białystok oczywiście nie chce go jeszcze sprzedawać, ale ma świadomość, że ten moment nadchodzi. Skrzydłowy błyszczy w Ekstraklasie, Lidze Konferencji Europy oraz młodzieżowej reprezentacji Polski, a skauci regularnie śledzą jego poczynania.

Przy okazji ostatniego meczu Jagiellonii z Rayo Vallecano z wysokości trybun Pietuszewskiemu przyglądali się przedstawiciele Bayernu Monachium. To jeden z wielu potencjalnych kierunków dla 17-letniego skrzydłowego. „El Nacional” ujawnia, że plan na jego transfer stworzyła również Barcelona. Uważa, że sprowadzenie Pietuszewskiego byłoby świetnym ruchem pod kątem przyszłości. Jego charakterystyka ma dobrze wpasowywać się do stylu gry hiszpańskiego hegemona.

Wygranie rywalizacji o Pietuszewskiego nie będzie łatwe, dlatego Barcelona chce działać szybko. Deco szykuje się do podróży do Polski, aby z bliska przyjrzeć się umiejętnościom młodzieżowca, a także nawiązać kontakt z Jagiellonią. W Katalonii liczą na skuteczne negocjacje i kwotę transferu w okolicach 10 milionów euro.

Jagiellonia chciałaby utrzymać Pietuszewskiego w swoim składzie przynajmniej do końca sezonu 2025/2026. Sam zawodnik również nie planuje spieszyć się z przeprowadzką i traktuje Białystok jako dobre miejsce do rozwoju.