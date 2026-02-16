Michael Olise i Bayern Monachium wkrótce mogą zakończyć współpracę. Francuz jest łączony z powrotem do Premier League, ponieważ trafił na radary Manchesteru City, Arsenalu oraz Chelsea - przekazuje "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Manchester City, Arsenal i Chelsea powalczą o Michaela Olise

Bayern Monachium latem 2024 roku przeprowadził wielki transfer. Obecni mistrzowie Niemiec sprowadzili wówczas Michaela Olise z Crystal Palace za kwotę ponad 50 milionów euro. Reprezentant Francji doskonale odnalazł się na boiskach Bundesligi. Eksperci dziś uważają, że skrzydłowy jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, przez co pojawia się wiele plotek transferowych.

Nie od dziś wiadomo, że o sprowadzenie Michaela Olise walczą w zasadzie tylko angielskie zespołu. Kluby Premier League miały okazję z bliska obserwować poczynania Francuza. Serwis „TEAMtalk” informuje, że reprezentant Trójkolorowych wzbudza spore zainteresowanie wśród tamtejszych klubów. Znalazł się bowiem na celownikach Manchesteru City, Arsenalu oraz Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że angielskie drużyny jednak mogą obejść się smakiem. Michael Olise nie myśli jeszcze bowiem o powrocie na boiska Premier League. Bayern Monachium zapewne też nie myśli o sprzedaży swojej gwiazdy. Warto zaznaczyć, że umowa Francuza z Bawarczykami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Michael Olise w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w barwach Bayernu Monachium. Statystyki skrzydłowego są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 13 trafień, a także udało mu się zaliczyć 25 asyst.