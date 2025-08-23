Bayern obserwuje duet z Man United. Chce wzmocnić atak

Bayern Monachium na otwarcie sezonu wygrał 6:0 z RB Lipsk, ale to nie oznacza, że już zamknął kadrę. Bawarczycy chcą wzmocnić ofensywę i rozważają transfer duetu z Man United, informuje Sky Sport.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern obserwuje anielskiego giganta

Mistrz Niemiec notuje mocny start rozgrywek – Bayern Monachium w efektownym stylu pokonał RB Lipsk. Już do przerwy Die Roten prowadzili 3:0, a po zmianie stron dopisali do swojego dorobku kolejne trzy gole. Hat-trickiem popisał się Harry Kane, z dubletu cieszył się Michael Olise, a piękne trafienie zanotował Luis Diaz. Ofensywa w meczu otwarcia funkcjonowała bez zarzutu.

Jednak to nie oznacza, że Bayern już skompletował kadrę na ten sezon. Vincent Kompany domaga się transferów – belgijski trener ekipy z Monachium chce zwiększyć rywalizację w ofensywie. Na Allianz Arena może przenieść się dwóch zawodników z Manchesteru United. W sztabie szkoleniowym trwają dyskusję na temat pozyskania Jadona Sancho i Rasmusa Højlund, przekonuje Sky Sport.

Czerwone Diabły chętnie pozbędą się wspomnianego duetu. Sancho jeszcze tylko przez rok jest związany kontraktem z United, natomiast Højlunda obowiązuje trzyletnia umowa. Anglik może pochwalić się doświadczeniem w Bundeslidze – 25-latek w koszulce Borussii Dortmund rozegrał 118 spotkań, strzelił 40 goli i zanotował 54 asysty. Z kolei Duńczyk do tej pory, oprócz Premier League, występował w Danii, Austrii i we Włoszech.

Na razie nie jest jasne, na jakiej zasadzie Bayern mógłby pozyskać Sancho i Højlunda. Manchester bez wątpienia w obu przypadkach liczy na transfer definitywny.