Jamal Musiala to jeden z największych talentów piłkarskich na świecie. Bayern Monachium bardzo chciałby przedłużyć z nim kontrakt, ale piłkarz woli poczekać na rozwój sytuacji - informuje Bild.

IMAGO / Ulrich Wagner Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala to jeden z największych talentów piłkarskich na świecie

Bayern Monachium bardzo chciałby przedłużyć z nim kontrakt

Gwiazdor chce jednak poczekać na rozwój sytuacji

Jamal Musiala poczeka z decyzją. Bayern Monachium może stracić diament

Jamal Musiala to bez wątpienia wielki piłkarski talent, który zwrócił na siebie uwagę największych klubów świata. Obecnie piłkarz występuje w Bayernie Monachium, ale wkrótce ta sytuacja może się zmienić. Bawarczycy naciskają na odnowienie kontraktu, ale piłkarz i jego przedstawiciele chcą obecnie zaczekać.

– Jamalem Musialą interesują się czołowe angielskie kluby, w tym Liverpool, który od dawna ma go na swojej liście. Bayern chce przedłużyć kontrakt Musiali do 2026 roku. W kwietniu doszło do spotkania Hasana Salihamidžicia z Musialą, które miało być początkiem rozmów w sprawie kontraktu, ale od tego czasu rozmowy są zawieszone – czytamy w niemieckim Bildzie.

– Musiala i jego menadżerowie chcą teraz poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja w klubie – chcą mieć pewność, że 20-latek będzie kluczowym zawodnikiem na przyszłość – informuje Bild.