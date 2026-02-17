Bayern może spać spokojnie. Ważne wieści ws. transferu Kane’a

14:04, 17. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bild

Harry Kane był łączony z transferem, ale zimą do takiego nie doszło. Wygasła już klauzula jego wykupu, więc Bayern Monachium pozostaje spokojny w sprawie przyszłości swojej największej gwiazdy.

Harry Kane
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nigdzie się nie wybiera. Bayern spokojny

Harry Kane prezentuje w tym sezonie znakomitą formę. W sumie ma na koncie już 41 bramek, a w samej Bundeslidze 26 – rekord Roberta Lewandowskiego jest w jego zasięgu. Gwiazdor Bayernu Monachium wspólnie z drużyną pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, a do tego uchodzi za faworyta w wyścigu o Ligę Mistrzów.

Ostatnie miesiące wprawiły jednak kibiców w pewne zakłopotanie. Media sugerowały, że Kane może zakończyć swoją przygodę z Bayernem i trafić do innego klubu. Wiązało się to bezpośrednio z klauzulą wykupu, która była zawarta w jego kontrakcie. Obowiązywała ona podczas zimowego okienka – jeśli Kane dogadałby się wówczas z nowym pracodawcą, mógłby odejść już latem. Łączono go przede wszystkim z Barceloną oraz Manchesterem United.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Do tego transferu finalnie nie doszło. Władze Bayernu Monachium mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o temat jego przyszłości. Kontrakt Kane’a obowiązuje do połowy 2027 roku i prawdopodobnie zostanie przedłużony, ale w tej kwestii jeszcze nikt się nie spieszy.

– Zdecydowanie chciałbym, aby został na dłużej. Harry to dla nas szczęśliwy traf. Z uwagi na fakt, że jego klauzula odstępnego na lato 2026 roku wygasła, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku, obecnie klub nie jest pod presją – zaznaczył Uli Hoeness w wywiadzie dla „Bilda”.