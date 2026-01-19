Bayern Monachium może przeprowadzić transfer prosto z Manchesteru City. Na celowniku mistrzów Niemiec znalazł się John Stones. Vincent Kompany jest otwarty na przyjście defensora - informuje "TEAMtalk".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

John Stones wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie pędzi jak burza. Podopieczni Vincenta Kompany’ego są na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza Hiszpanii, utrzymując w zasadzie od pierwszej kolejki bardzo wysoką formę. Idealnym tego odzwierciedleniem jest ostatnie spotkanie ligowe, kiedy Bawarczycy na wyjeździe rozgromili RB Lipsk rezultatem 5:1.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „TEAMtalk” informuje, że mistrzowie Niemiec mogą przeprowadzić głośny ruch prosto z Premier League. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się John Stones, który znajduje się na wylocie z Manchesteru City.

Do przeprowadzki Anglika na niemieckie boiska faktycznie może dojść. Wspomniane źródło zaznacza, że Vincent Kompany jest otwarty na współpracę z doświadczonym defensorem. Czas pokaże, czy mistrzowie Bundesligi sprowadzą tego zawodnika. Warto zaznaczyć, że piłkarz The Citizens znajduje się także na celowniku m.in. Como czy też AC Milanu.

John Stones reprezentuje barwy Manchesteru City od 2016 roku. Dotychczas angielski defensor rozegrał 290 spotkań w koszulce Obywateli. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 19 trafień, a także dziewięć asyst.