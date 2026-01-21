Bayern Monachium wkrótce to ogłosi. Chodzi o Harry’ego Kane’a

Bayern Monachium jest o krok od porozumienia w sprawie nowej umowy dla największej gwiazdy. Harry Kane nie decyduje się na transfer - potwierdza Nicolo Schira.

Kane nie chce odchodzić. Przedłuży umowę z Bayernem

Harry Kane w 2023 roku zdecydował się na hitowy transfer do Bayernu Monachium. Po latach spędzonych w Tottenhamie uznał, że zasługuje na grę w drużynie, która w każdym sezonie bije się o najwyższe cele. Debiutancki rok był dla niego bardzo nieudany, bowiem Bawarczycy utracili status dominatora i polegli na krajowym podwórku z Bayerem Leverkusen. Poprzednia kampania przyniosła już natomiast Anglikowi wyczekiwany tytuł mistrzowski.

Obecnie Bayern jest uważany za jednego z faworytów w walce o Ligę Mistrzów. Wielka w tym zasługa Kane’a, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 32 bramki. Jego nazwisko w ciągu ostatnich miesięcy było łączone z sensacyjnym transferem – przymierzano go do Manchesteru United lub Barcelony. W Katalonii miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Bayern natomiast pozostawał spokojny, gdyż dobrze wiedział, że Kane w Monachium czuje się znakomicie. Te wnioski nie były bezpodstawne, o czym świadczy decyzja gwiazdora – wygląda na to, że wkrótce pojawi się oficjalny komunikat. Nicolo Schira potwierdza, że strony są o krok od porozumienia w sprawie nowej umowy, ważnej do połowy 2029 roku.

Jeśli Kane podpisze umowę, na dobre zdementuje pogłoski o transferze do innej ekipy. Na dłuższy czas stanie się wtedy nietykalny.