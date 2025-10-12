Bayern poluje na piłkarza Juventusu. To wielka okazja!

Bayern Monachium wciąż rozgląda się za transferami do ataku. Uwagę przykuwa sytuacja Dusana Vlahovicia, który po sezonie odejdzie z Juventusu. Serbski napastnik będzie dostępny za darmo.

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović do wzięcia za darmo. Bayern chce rywala dla Kane’a

Bayern Monachium polował tego lata na nowego napastnika, który będzie konkurencją dla Harry’ego Kane’a. Postawił na Nicolasa Jacksona, wypożyczając go z Chelsea. Senegalczyk ma szansę pozostać na Allianz Arena na dłużej, choć Anglika na pewno nie wygryzie. Niezależnie od decyzji w sprawie Jacksona, włodarze Bawarczyków wciąż rozglądają się za wzmocnieniami ataku. Na liście życzeń znajduje się Dusan Vlahović, który uchodzi za wielką okazję na rynku. W przyszłym roku wygasa jego umowa z Juventusem, a szanse na przedłużenie są zerowe.

Stara Dama rezygnuje z serbskiego snajpera, gdyż ten zarabia zbyt dużo. Odejście zimą nie wchodzi w grę, bowiem ten ma zostać w drużynie do końca sezonu. Juventus rozmawiał z nim o nowym kontrakcie, ale strony nie porozumiały się w temacie wynagrodzenia. Vlahović lada moment będzie mógł się skupić na poszukiwaniach nowego pracodawcy.

Bayern ma świadomość, że konkurencja jest spora, ale liczy na jej pokonanie. Vlahović ma za sobą różne okresy w Turynie, choć ten sezon układa się dla niego nieźle. Po ośmiu meczach ma w dorobku cztery gole i asystę.

Sprowadzenie Vlahovicia może zabezpieczyć zarówno rolę drugiego napastnika, jak i ochronić Bayern w przypadku odejścia Kane’a. Media nieustannie łączą go z powrotem do Premier League, choć na ten moment oczywiście taki temat zdaje się być nierealny.