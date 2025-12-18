Bayern dał zielone światło! Ten piłkarz opuści klub

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Sacha Boey

Sacha Boey coraz bliżej przeprowadzki do Premier League

Bayern Monachium w tym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Podopieczni Vincenta Kompany’ego idą jak burza i są na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza Bundesligi. Bawarczycy jednak mierzą zdecydowanie wyżej, ponieważ ich celem jest również triumf w Lidze Mistrzów. Władze klubu mają jednak świadomość, że zimą trzeba przeiwetrzyć szatnię, aby sięgnąć po upragniony sukces.

Nie od dziś wiadomo, że w planach Bayernu Monachium nie znajduje się Sacha Boey. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie defensora przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Francuz otrzymał już zielone światło na odejście, a mistrzowie Niemiec zgodzą się nawet na jego wypożyczenie. Dni byłego gracza Galatasaray na Allianz Arenie są już policzone.

Wspomniane źródło zaznacza, że Sacha Boey nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Zawodnik Bayernu Monachium jest łączony z przeprowadzką do Premier League, ponieważ zabiegają o niego dwa zespołu. Francuz znalazł się w kręgu zainteresowań Newcastle United oraz Crystal Palace.

Sacha Boey w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. 25-latek nie ma na koncie trafienia i może się pochwalić tylko jedną asystą. Zaliczył ją w rywalizacji przeciwko Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec.