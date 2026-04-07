Bayern Monachium w letnim okienku może przewietrzyć szanię. Raphael Guerreiro jest jednym z graczy, który może opuścić zespół mistrza Niemiec. Portugalczyk znajduje się na celowniku m.in. Juventusu - informuje "Calciomercato".

Raphael Guerreiro łączony z Juventusem

Bayern Monachium powoli przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Mistrzowie Niemiec myślą zarówno o pozyskaniu nowych zawodników, jak i rozstaniach. Drużyna Vincenta Kompany’ego ma zostać przewietrzona. Klub bowiem mają opuścić piłkarze, którzy mają już swoje lata na karku i nie odgrywają znaczącej roli w zespole. W tym gronie znalazł się m.in. Raphael Guerreiro.

Mistrz Europy wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Reprezentant Portugalii jest łączony z przeprowadzką do Turcji, ale pojawiła się okazja dołączenia do uznanego włoskiego klubu. Serwis „Calciomercato” przekazał, że doświadczony defensor znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu. Stara Dama jednak jeszcze wstrzymuje się z działaniem.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że w obozie Juventusu dyskutuje się na temat Raphaela Guerreiro. Kontrakt Portugalczyka z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca, więc zawodnik będzie latem dostępny jako wolny agent. Mówi się, że Stara Dama myśli o zaoferowaniu defensorowi dwuletniej umowy.

Raphael Guerreiro w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Mistrz Europy z 2016 roku zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.