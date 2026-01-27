Bayern rywalizuje z Liverpoolem. Celem perspektywiczny Holender

Bayern Monachium jest zainteresowany sprowadzeniem Givairo Reada. Prawego obrońcę Feyenoordu Rotterdam widziałby u siebie również Liverpool, co zapowiada zaciętą rywalizację o jego podpis - ujawnił Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Givairo Read na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium będzie musiał wzmocnić pozycję prawego obrońcy podczas trwającego zimowego lub najbliższego letniego okienka transferowego. Na wylocie z Allianz Areny jest bowiem Sacha Boey, którego niemal pewne odejście zmusi tamtejszych działaczy do znalezienia solidnego następcy. Bawarczycy chcą zwiększyć jakość w tym sektorze boiska, dlatego już teraz bacznie analizują rynek i obserwują kilku kandydatów.

Co ciekawe, niemiecki gigant wytypował zawodnika, który może idealnie wejść w buty francuskiego defensora oraz w przyszłości stać się ważnym ogniwem zespołu Die Roten. Jak ujawnił Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, wysoko na liście życzeń mistrzów Bundesligi znajduje się wahadłowy Feyenoordu Rotterdam – Givairo Read.

19-letni Holender jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy na swojej pozycji w całej Europie. Nic więc dziwnego, że jego sytuację bacznie monitoruje również Liverpool. Obrońca imponuje szybkością, ofensywnym usposobieniem oraz dojrzałością w grze. Wartość rynkowa zdolnego zawodnika wynosi około 25 milionów euro.

Givairo Read awansował do pierwszego zespołu Feyenoordu w styczniu 2024 roku. Od tego czasu rozegrał 50 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zanotował 11 asyst. W ostatnim czasie jego postawę pochwalił Robin van Persie. – Givairo gra tak, jakby występował na najwyższym poziomie od wielu lat. Jego dojrzałość, decyzje oraz przywództwo są wyjątkowe jak na ten wiek – podkreślił trener ekipy Czerwono-Biało-Czarnych. Jeśli Bayern zdecyduje się na ten transfer, to może zyskać piłkarza gotowego na wielkie wyzwania.