Bayern Monachium liczy na głośne transfery. Tak wygląda lista życzeń

Bayern Monachium będzie chciał wzmocnić formację obronną w styczniowym oknie transferowym. Jak podaje Christian Falk, na liście życzeń jest dwóch zawodników. Jednym z nich jest Marc Guehi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Marc Guehi i Castello Lukeba na liście życzeń Bayernu Monachium

Bayern Monachium sprowadził latem tylko czterech nowych zawodników. Łącznie na wzmocnienia wydano poniżej 90 milionów euro. Mimo to kadrę pierwszego zespołu wzmocnili tacy gracze jak Luis Diaz, Nicolas Jackson, Jonathan Tah czy Tom Bischof. W styczniu w Bawarii mają pojawić się kolejni piłkarze. Głównym celem będzie poszerzenie formacji obronnej, a szczególnie pozycji stopera.

W związku z tym dyrektor sportowy wraz z pionem sportowym sporządzili listę życzeń. Wśród środkowych obrońców, jakich chcą sprowadzić zimą, znalazło się dwóch zawodników. O konkretach poinformował dziennikarz Christian Falk.

Z ustaleń niemieckiego eksperta wynika, że w kręgu zainteresowań jest Marc Guehi. Reprezentant Anglii gra w Crystal Palace, lecz latem był bardzo blisko transferu do Liverpoolu. Ostatecznie transakcja spaliła na panewce w ostatniej chwili. Niemniej jednak The Reds będą walczyć o piłkarza, któremu w czerwcu przyszłego roku wygasa kontrakt z Orłami.

Na liście życzeń znalazł się także Castello Lukeba z Lipska. Francuz to kluczowy zawodnik w zespole Byków, o którego również zabiegają topowe kluby w Europie. W Bundeslidze gra od sierpnia 2023 roku, gdy odszedł z Lyonu za 30 mln euro.

Wszystko zależy jednak od tego, jaka przyszłość czeka Kim Min-Jae. Koreańczyk latem przyszłego roku może zostać wystawiony na listę transferową. Ponadto w czerwcu wygasa także kontrakt z innym obrońcą – Dayotem Upamecano.