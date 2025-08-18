Bayern znów nie dopnie transferu?! Pojawił się duży problem

Bayern Monachium dogadał z Christopherem Nkunku warunki współpracy, ale Chelsea preferuje transfer na innych zasadach. Pojawił się spory problem dla niemieckiego giganta - twierdzi Sky.

Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Chelsea woli inaczej. Bayern nie dopnie transferu?

Bayern Monachium wciąż pragnie wzmocnić ofensywę. Na Allianz Arena tego lata trafił Luis Diaz, ale to niewystarczające wzmocnienie. Harry Kane po wygranym Superpucharze Niemiec zasugerował, że kadra dalej jest zbyt wąska i bez kolejnych ruchów transferowych trudno będzie walczyć o najwyższe cele. Aktualnie Bawarczycy pracują nad pozyskaniem Christophera Nkunku, po tym, jak odmówił im Xavi Simons oraz Bradley Barcola.

Wydaje się, że temat transferu Nkunku jest coraz bliżej finalizacji. Sky informuje jednak o nieoczekiwanym problemie, który stawia operację pod znakiem zapytania. Bayern w zasadzie dogadał się z Francuzem w sprawie warunków współpracy, ale na przeszkodzie stoi Chelsea, która preferują inną formę transferu.

Bayern do tej pory naciskał na wypożyczenie, zaś Chelsea pragnie definitywnie pożegnać gwiazdora. Sam Nkunku również chciałby przenieść się do Monachium na stałe, tak aby mieć tam pewną przyszłość. Londyńczycy nie planują zmieniać swojej decyzji, więc Bawarczycy muszą się ugiąć, jeśli chcą wzmocnić ofensywę byłym piłkarzem Lipska. W przeciwnym razie transfer upadnie, gdyż na ten moment porozumienia między klubami nie ma.

Nkunku nie znajduje się w planach Enzo Mareski, dlatego szuka innego klubu. Już zimą pojawił się temat zamiany Chelsea na Bayern. Był zainteresowany tym ruchem, ale mistrzowie Niemiec dopiero teraz poważniej po niego ruszyli.