Bayern Monachium chce zawodnika Juventusu. To byłby głośny transfer

Jonathan David przymierzany do Bayernu

Bayern Monachium idzie przez sezon 1. Bundesligi jak burza. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego mistrzowie Niemiec wygrali wszystkie dziewięć spotkań, w tym prestiżowe starcia z Borussią Dortmund (2:1) i Bayerem Leverkusen (3:0). Mimo znakomitej formy zespołu, w stolicy Bawarii coraz częściej mówi się o potrzebie sprowadzenia nowego napastnika.

Według najnowszych doniesień „Sky Sports”, Juventus jest gotów rozważyć sprzedaż Jonathana Davida już podczas zimowego okna transferowego. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak kanadyjski snajper dołączył do włoskiego klubu z LOSC Lille. Decyzja ma być konsekwencją słabego startu zawodnika w Serie A oraz braku zaufania ze strony nowego szkoleniowca, Luciano Spallettiego.

David wystąpił w barwach Bianconerich w 12 spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Jego jedyne trafienie padło w inauguracyjnym meczu sezonu przeciwko Parmie w sierpniu. Bayern miał już skontaktować się z przedstawicielami piłkarza, by poznać warunki potencjalnego transferu. Bawarczycy obserwują sytuację Davida z dużą uwagą, licząc, że nieudana przygoda zawodnika w Serie A może otworzyć drogę do korzystnego zakupu.

Warto przypomnieć, że Jonathan David trafił do Juventusu z imponującym bilansem. W barwach Lille w sezonie 2024/25 zdobył 25 bramek i zaliczył 12 asyst w 49 występach. Jego przybycie miało rozwiązać problemy strzeleckie Bianconerich, jednak póki co transfer nie spełnił oczekiwań. Jeśli Juventus zdecyduje się na sprzedaż reprezentanta Kanady już w styczniu, będzie to jedna z najbardziej zaskakujących decyzji zimowego okna transferowego.