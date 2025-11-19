Bayern Monachium chce napastnika. Gigant szykuje ofertę

Bayern Monachium zwrócił uwagę na utalentowanego napastnika. Według doniesień Matteo Moretto, Franculino Gluda Dju z FC Midtjylland znajduje się w kręgu zainteresowań niemieckiego giganta.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Franculino Gluda Dju na celowniku Bayernu

Bayern Monachium imponuje formą w bieżącym sezonie. Bawarczycy od początku rozgrywek zanotowali serię 16 meczów bez porażki, jednak tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną niespodziewanie zremisowali z Unionem Berlin (2:2) w Bundeslidze. Mimo dobrego startu, klub nie planuje żadnych transferów w zimowym oknie, koncentrując się na letnich wzmocnieniach.

Władze Bayernu od dłuższego czasu bacznie obserwują sytuację Dusana Vlahovicia z Juventusu. Klub pozyskał Nicolasa Jacksona jako zmiennika Harry’ego Kane’a, jednak pomimo trzech goli i jednej asysty, działacze nie są przekonani, czy warto aktywować opcję wykupu za 65 milionów euro. Zamiast tego uwaga niemieckiego giganta skierowana jest na 21-letniego Franculino Gludę Dju z FC Midtjylland.

Młody napastnik zachwyca w tym sezonie. W 26 meczach zdobył 19 bramek i dorzucił trzy asysty, stając się jednym z najbardziej obiecujących napastników w Europie. Bayern przygotowuje się do rozmów z duńskim klubem, mimo że napastnik znajduje się również na celowniku czołowych przedstawicieli Serie A.

Franculino Gluda Dju trafił do Midtjylland w 2023 roku z Benfiki Lizbona, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia utalentowanego snajpera na 13 milionów euro. Duński klub liczy, że uda się ustanowić rekordową kwotę za piłkarza.