dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bryan Zaragoza opuści Bayern Monachium. Celta Vigo będzie jego nowym klubem

Bayern Monachium w ostatnich dniach przyspieszył działanie transferowe. Bawarczycy w zasadzie dopięli już przyjście Luisa Diaza. Okazuje się jednak, że Kolumbijczyk nie jest jedynym graczem, który wkrótce może trafić do zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego. Blisko przeprowadzki jest również Nick Woltemade z VfB Stuttgart.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają kolejne informacje transfowe. Florian Plettenberg, dziennik redakcji „Sky”, poinformował, że mistrzowie Niemiec wkrótce pożegnają niechcianego zawodnika. A jest nim Bryan Zaragoza. Hiszpański skrzydłowy wróci do ojczyzny. Zostanie bowiem wypożyczony do Celty Vigo.

Bryan Zaragoza dołączy do drużyny prowadzonej przez Claudio Giraldeza na zasadzie rocznego wypożyczenia. Współpraca między stronami może trwać jednak dłużej. Celta Vigo zapewniła sobie możliwość wykupu skrzydłowego. Jednak w tej sprawie nie znamy więcej szczegółów. Dla Hiszpana będzie to kolejny powrót do ojczyzny. Bayern Monachium po raz trzeci wypożyczy 23-latka.

W minionym sezonie Bryan Zaragoza reprezentował barwy Osasuny Pampeluny. W barwach tego zespołu hiszpański skrzydłowy rozegrał 28 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie i aż sześć asyst.