Bayern Monachium ostatnio myśli o transferze z Tottenhamu Hotspur. Na celowniku mistrzów Niemiec znalazł się Archie Gray. Jak się okazuje, utalentowany pomocnik jest również pod obserwacją Borussii Dortmund - donosi "TEAMtalk".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Archie Gray na radarach Bayernu Monachium i Borussii Dortmund

Bayern Monachium w miniony weekend mierzył się w derbowym meczu ligowym z Borussią Dortmund. Spotkanie przyniosło mnóstwo emocji, a mistrzowie Niemiec mieli ogromne problemy ze swoim odwiecznym rywalem. Finalnie jednak rywalizacja zakończyła się triumfem podopiecznych Vincenta Kompany’ego (3:2). Jak się okazuje, między tymi zespołami może rozpocząć się wkrótce kolejna walka.

Serwis „TEAMtalk” przekazuje bardzo ciekawe wieści związane z Bayernem Monachium oraz Borussią Dortmund. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że mistrzowie Niemiec mają na radarze Archiego Graya, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur. Najnowsze doniesienia ujawniają, że również zespół z Signal Iduna Park włączył się do rywalizacji o utalentowanego Anglika.

W przeszłości zdarzało się, że Bayern Monachium i Borussia Dortmund walczyli o tego samego gracza. Notowania BVB wcale nie stoją na tak niskim poziomie. Wielokrotnie młodzi zawodnicy wybierali grę na Signal Iduna Park. Znani są oni, że potrafią młode talenty wyprowadzić na szerokie wody. A takim właśnie zawodnikiem jest Archie Gray.

Angielski pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. 19-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.