Bayern na niego nie stawia. Inter i Milan stoczą batalię o obrońcę

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Kim Min-jae

Inter i Milan stoczą derbowy bój. Chcą piłkarza Bayernu

Bayern Monachium ma w tym sezonie pewny duet stoperów w postaci Dayota Upamecano oraz Jonathana Taha. Vincent Kompany w pełni im ufa i nie zamierza niczego zmieniać, skoro drużyna od kilku miesięcy funkcjonuje znakomicie. Oczywiście stanowi to pełen problem dla zawodników, którzy pełnią rolę rezerwowych i rzadko pojawiają się na murawie. W tej grupie znajduje się Kim Min-jae, który tylko trzy razy zagrał od pierwszej minuty. Nie jest to dla niego dogodna sytuacja, dlatego w grę wchodzi zmiana klubu już podczas zimowego okienka.

Jego sytuacji przyglądają się włoscy giganci, którzy są chętni, aby mieć go u siebie już podczas zimowego okienka. Chodzi o Inter Mediolan oraz Milan, a więc zapowiada się derbowa rywalizacja o ciekawego obrońcę. Plan zakłada wypożyczenie go do końca sezonu, co może odpowiadać również Bayernowi Monachium. Dzięki temu Kim będzie mógł się odbudować i nie straci na wartości, co dzieje się obecnie przez przesiadywanie na ławce rezerwowych.

Dla Kima byłby to powrót do Serie A po ponad dwóch latach. W 2023 roku Bayern wykupił go z Napoli, gdy ten był czołowym obrońcą we Włoszech. Zapłacił wówczas za niego aż 50 milionów euro. Na dłuższą metę jego pobyt w Monachium nie jest wymarzony, ale wynikało to z bardzo dużej i jakościowej konkurencji.