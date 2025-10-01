Harry Kane to największa gwiazda Bayernu Monachium. Napastnik wzbudza zainteresowanie Barcelony czy Manchesteru United, ale niemiecki gigant ma zupełnie inny plan. Opowiedział o nim Max Eberl.

fot. PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nie dla Barcelony. Bayern na to nie pozwoli

Harry Kane zdecydowaną większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Tottenhamie. Indywidualnie radził sobie znakomicie, ale wspólnie z drużyną nie zdołał zdobyć choćby trofeum. Z tego względu w 2023 roku dołączył do Bayernu Monachium, czyli jednego z europejskich hegemonów. W zeszłym sezonie świętował mistrzostwo Niemiec, a teraz ma chrapkę na zdobycie Ligi Mistrzów.

Anglik od początku kampanii prezentuje wybitną dyspozycję strzelecką – w dziewięciu spotkaniach zdobył aż 17 bramek. Choć czuje się świetnie w Niemczech, media nieustannie sugerują, że może wkrótce doczekać się kolejnego transferu. O pozyskaniu go nieśmiało myśli Barcelona, która w przyszłym roku najprawdopodobniej pożegna Roberta Lewandowskiego. Gdyby Kane zdecydował się na powrót do Premier League, wówczas ruszyłby po niego natomiast Manchester United.

Bayern zamierza uprzykrzyć plany innych klubów i nawiązać nową, długoterminową współpracę z Kanem. Choć jego umowa obowiązuje do 2027 roku, rozmowy w sprawie przedłużenia mają ruszyć już niebawem. Publicznie potwierdził to Max Eberl.

– Harry to wyjątkowy zawodnik, prawdziwy lider. Od początku zapewniał, że chce być częścią naszego projektu. Zamierzamy kontynuować tę współpracę jeszcze bardzo długo. Omówimy z nim kolejne ruchy w luźnej rozmowie – zadeklarował działacz niemieckiego klubu.