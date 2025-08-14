Bayern rozważa transfer gwiazdy do ofensywy. Odpada temat Jacksona

Bayern Monachium tego lata planuje jeszcze wzmocnić się w ofensywie. Na radarze Bawarczyków jest konkretny gracz Chelsea i przynajmniej na razie nie chodzi o Nicolasa Jacksona.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium zainteresowany Christopherem Nkunku

Bayern Monachium zamierza w trakcie trwającego okna transferowego wzmocnić linię ataku. Ostatnio pojawiały się spekulacje, że Nicolas Jackson może zasilić szeregi mistrzów Bundesligi, tym bardziej że Chelsea jest otwarta na sprzedaż zawodnika. Tymczasem ciekawe informacje przekazał dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky Germany.

Dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl ostatnio odniósł się do plotek na temat Jacksona i zdecydowanie wykluczył taki ruch. – Zdecydowanie nie ma tematu. Nigdy z nim nie rozmawiałem – miał stwierdzić działacz cytowany przez Goal.com. Ogólnie tego lata drużynę z Monachium wzmocnił już Luis Diaz, wcześniej zawodnik Liverpoolu. Na tym jednak niemiecka ekipa nie chce poprzestać.

Znany insider ujawnił, że Bayern wciąż poważnie interesuje się pozyskaniem Christophera Nkunku. Transfer Francuza może jednak zależeć od tego, jak potoczą się negocjacje w sprawie Nicka Woltemade ze Stuttgartu, który też znajduje się na liście życzeń mistrzów Bundesligi.

Już w najbliższy weekend monachijczycy rozegrają pierwsze spotkanie w nowym sezonie, którego stawką będzie Superpuchar Europy. Mecz odbędzie się na MHP Arena, a rywalem Bayernu będzie ekipa Die Schwaben. W poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się dwukrotnie – w Monachium gospodarze wygrali 4:0, a na wyjeździe 3:1.

