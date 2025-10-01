Bayern już działa. Napastnik nie wróci do Chelsea

17:53, 1. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TBR Football

Bayern Monachium jest zadowolony z dyspozycji Nicolasa Jacksona. Napastnik został już poinformowany, że klub działa w sprawie jego wykupu z Chelsea.

Vincent Kompany i Nicolas Jackson
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Vincent Kompany i Nicolas Jackson

Jackson się rozkręca. Bayern ma go wykupić

Bayern Monachium podczas letniego okienka intensywnie pracował nad wzmocnieniami ofensywy. Najpierw ściągnął Luisa Diaza, a tuż przed zamknięciem dogadał się jeszcze z Chelsea w sprawie wypożyczenia Nicolasa Jacksona. Senegalczyk do niedawna był numerem jeden w ataku The Blues, ale po transferach dwóch nowych napastników zabrakło dla niego miejsca. Bawarczycy skorzystali z okazji i sprowadzili go do siebie, płacąc za niego 16,5 mln euro.

W umowie znalazła się oczywiście opcja definitywnego wykupu, która stanie się obligatoryjna w przypadku spełnienia pewnych warunków. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Bayern zapłaci wówczas 65 milionów euro, a Jackson przeniesie się do Monachium na stałe.

Sam zawodnik jest bardzo zadowolony z tego ruchu i liczy, że będzie dane mu tu pozostać. We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów zdobył swoje premierowe trafienie, a władze Bayernu już działają w sprawie jego przyszłości. Wraz z agentami miał zostać poinformowany o konkretnych ruchach klubu, które mają na celu jego wykup z Chelsea. Ma do tego dojść, nawet jeśli ustalone warunki nie zostaną spełnione.

Chelsea latem liczyła na sprzedaż Jacksona, ale kolejne kluby rezygnowały z uwagi na zbyt dużą wycenę. Bayern postawił na wypożyczenie, ale na późniejszy wykup będzie musiał już sporo wyłożyć.