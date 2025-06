fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Nico Paz może zastąpić Floriana Wirtza w Bayerze

Florian Wirtz to zawodnik, którego według różnych doniesień mediów najpewniej wkrótce pożegna się z Bayerem Leverkusen. Reprezentant Niemiec na brak zainteresowania nie może narzekać. Tymczasem konkretne wieści na temat zawodnika przekazał Fichajes.net.

Znany hiszpański portal o tematyce piłkarskiej daje do zrozumienia, że władze przedstawiciela Bundesligi już zaczęły się poważnie rozglądać za następcą swojej gwiazdy. Na dzisiaj wszystkie wskazuje na to, że Bayer idealnego kandydata na następcę Wirtza widzi w Nico Pazie. Ofensywny pomocnik aktualnie jest graczem Como. Już dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 35 milionów euro.

Ofensywny pomocnik, chociaż urodził się w Santa Cruz de Tenerife. Z kolei, jeśli chodzi o kadrę, to wybrał Argentynę. W drużynie narodowej jak na razie zaliczył dwa występy. Do włoskiej ekipy piłkarz trafił latem minionego roku z Real Madryt Kastylia.

Paz ma za sobą sezon, w którym rozegrał łącznie 35 występów. Zdobył w nich sześć bramek. Ponadto zaliczył też dziewięć kluczowych podań. Jednocześnie zawodnik spędził na boisku blisko 2070 minut. Bez wątpienia można zawodnika zaliczyć do kluczowych postaci w zespole Cesca Fabregasa. Gdyby transakcja z udziałem Paza doszła do skutku, to możliwe, że jego rywalami do gry byliby Jonas Hofmann i Emiliano Buendia.

