Mourinho i Xavi poza grą. Bayer stawia na inny kierunek

21:35, 5. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.com

Bayer Leverkusen po zwolnieniu Erika ten Haga wciąż poszukuje nowego trenera. Kandydatów na to stanowisko jest kilku. Nowe informacje w tej sprawie przedstawił portal Goal.com.

Piłkarze Bayeru Leverkusen
fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Xavi i Jose Mourinho nie obejmą Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen przeszedł latem duże zmiany kadrowe w porównaniu z poprzednim sezonem. Klub z Bundesligi pożegnał się z kilkoma kluczowymi zawodnikami, co miało bezpośredni wpływ na postawę drużyny na początku nowych rozgrywek. W związku z rozczarowującymi wynikami, ale nie tylko, z funkcją trenera pożegnał się Erik ten Hag. Z kolei portal Goal.com ujawnił, kto nie jest pod uwagę, a kto pozostaje w grze na następcę Holendra.

Według źródła zespół na pewno nie zostanie powierzony żadnemu z trójki: Edin Terzić, Xavi i Jose Mourinho. Bardzo wysoko oceniany przez władze klubu jest natomiast Raul Gonzalez. Kolejnym kandydatem do objęcia drużyny pozostaje Marco Rose, który w przeszłości prowadził RB Lipsk.

Działacze Bayeru stawiają przed potencjalnym trenerem jasno określone wymagania. Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim oraz potrafić zaszczepić zespołowi atrakcyjny i techniczny styl gry. Zarząd oczekuje także, że nowy szkoleniowiec będzie w stanie szybko przekształcić drużynę w skuteczny i dobrze funkcjonujący kolektyw, podkreśla Goal.com.

Po dwóch kolejkach ligowych Bayer zajmuje dopiero dwunaste miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem jednego punktu. Drużyna przegrała z Hoffenheim (1:2) i zremisowała z Werderem Brema (3:3). Już w najbliższy piątek klub z Leverkusen czeka kolejne trudne zadanie. Rywalem będzie solidny Eintracht Frankfurt.

