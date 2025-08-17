Bayer Leverkusen przyjął ofertę. Klub dopina transfer do Premier League

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Amine Adli dołączy do Bournemouth

Bayer Leverkusen w miniony piątek rozpoczął sezon 2025/26 od pierwszego meczu w 1/32 Pucharu Niemiec, w którym podopieczni Erika ten Haga pewnie pokonali Sonnenhof Grossaspach (4:0). Tym samym zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Już w pierwszej połowie w zespole wicemistrza Niemiec błysnął Amine Adli, który zanotował asystę przy trafieniu Patrika Schicka, potwierdzając wysoką formę.

Po zejściu z boiska Marokańczyk udał się w stronę trybun, aby pożegnać się z kibicami Leverkusen. 25-latek ze łzami w oczach pomachał fanom, którzy docenili jego wkład w drużynę i pożegnali owacjami na stojąco. Transfer Adliego do Premier League jest już na ostatniej prostej. AFC Bournemouth ma zapłacić za skrzydłowego 30 milionów euro, a zawodnik podpisze kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku.

Amine Adli trafił do Bayeru Leverkusen w 2021 roku z francuskiej Toulouse i od tego czasu stał się kluczową postacią niemieckiego klubu. W barwach Bayeru rozegrał 143 mecze, zdobył 23 bramki i dołożył 25 asyst. Jego odejście to spory cios dla drużyny, ale jednocześnie szansa dla 25-latka na nowe wyzwania w angielskiej Premier League, gdzie ma stać się jednym z liderów ofensywy Bournemouth. Angielski klub na inaugurację sezonu uległ Liverpoolowi po zaciętej rywalizacji (2:4) na Anfield Road.