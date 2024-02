Imago / Andrea Rosito Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni może latem opuścić Inter

Obrońca trafił na radar Chelsea oraz Manchesteru United

Kwota transferu zamknie się w okolicach 100 milionów euro

Chelsea i Manchester United stoczą walkę o Bastoni’ego

Alessandro Bastoni od kilku sezonów jest podporą defensywy Interu Mediolan. Włoski stoper na przestrzeni ostatnich lat rozwinął się na tyle, że dziś uznawany jest za jednego z najlepszych obrońców na świecie. Nic więc dziwnego, że 24-latkiem interesują się największe kluby na świecie.

Z informacji podanych przez portal Fichajes dowiadujemy się, że latem Bastoni może opuścić Mediolan. Walkę o transfer obrońcy stoczą Chelsea oraz Manchester United. Kluby Premier League mają być skłonne zapłacić za reprezentanta Włoch ok. 100 milionów euro.

Bastoni do Interu przeniósł się z Atalanty Bergamo za 31 milionów euro. Z początku był wypożyczony do zespołu La Dei, a następnie do Parmy. Od sezonu 2019/2020 jest zawodnikiem pierwszego zespołu Nerazzurri, a w koszulce mediolańskiej drużyny wystąpił w 191 meczach, w których strzelił 4 bramki. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.