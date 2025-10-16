Barcola przykuł uwagę gigantów. Odpowiedź PSG była natychmiastowa

Bradley Barcola jest łączony z transferem do Liverpoolu. W grze o francuskiego skrzydłowego pojawił się także Bayern Monachium. Jak donosi L'Equipe reakcja Paris Saint-Germain była natychmiastowa.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Bayern zainteresowany Barcolą! PSG od razu ruszyło do rozmów

Bradley Barcola wyrósł ostatnio na jednego z liderów Paris Saint-Germain. W poprzednim sezonie dołożył dużą cegiełkę do sukcesów paryskiego klubu. W zdobyciu potrójnej korony pomógł fakt, że zdobył 21 bramek i zaliczył 21 asyst we wszystkich rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że wspaniała forma przyciągnęła uwagę innych europejskich klubów. O transfer Francuza zabiegał m.in. Liverpool.

Z informacji dziennika L’Equipe wynika, że piłkarzem interesuje się również Bayern Monachium. Bawarczycy zabiegali o zawodnika już podczas ostatniego okna transferowego. Natomiast odpowiedź zwycięzców Ligi Mistrzów była jednoznaczna – Barcola nie jest na sprzedaż.

PSG jest świadome rosnącego zainteresowania 23-latkiem. W związku z tym są gotowi zaproponować mu nowy kontrakt na lepszych warunkach niż dotychczasowe. Aktualnie włodarze francuskiego klubu zajmują się przedłużaniem umów największych gwiazd. Oprócz Barcoli trwają rozmowy m.in. z Ousmane Dembele, Willianem Pacho, Goncalo Ramosem czy Lee Kang-In.

Kwestia podpisania nowych kontraktów przez wymienionych zawodników ma zostać rozwiązana przed zakończeniem sezonu. Aktualnie podopieczni Luisa Enrique zajmują 1. miejsce w Ligue 1. Po 7. kolejkach mają na swoim koncie 16 punktów.

Barcola w bieżących rozgrywkach wystąpił w 9 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował dwie asysty.