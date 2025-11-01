Kontuzja Lamine Yamala martwi Barcelonę. Scenariusz Messiego powraca

08:59, 1. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Sun

Lamine Yamal aktualnie jest poza grą z powodu kontuzji. The Sun sugeruje natomiast, że w związku z kłopotami zdrowotnymi zawodnika duże obawy zrodziły się u władz klubu.

Lamine Yamal
fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona zaniepokojona kontuzją Lamine Yamala

FC Barcelona nie może w najbliższym czasie liczyć na Lamine Yamala, który zmaga się z urazem mięśniowym. Swego czasu z podobnym problemem zdrowotnym borykał się Lionel Messi, przypomina The Sun. Argentyńczykowi udało się jednak dojść do pełni zdrowia.

Obecnie przedstawiciele giganta La Liga obawiają się, że w przypadku młodej gwiazdy kontuzja może okazać się przewlekła. Wcześniej media przekazywały natomiast, że jeśli dolegliwości Lamine Yamala nie będą ustępować, brana pod uwagę może być nawet operacja.

W tej kampanii reprezentant Hiszpanii wystąpił w ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Lamine Yamal zdobył w nich trzy bramki i zaliczył także pięć asyst. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 200 milionów euro.

Tymczasem w niedzielny wieczór Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie w La Liga. Tym razem Barcelona zmierzy się z Elche. Mecz w ramach 11. kolejki ligi hiszpańskiej rozpocznie się o godzinie 18:30. Blaugrana ma zamiar w tym starciu wrócić na zwycięski szlak po przegranej w El Clasico z Realem Madryt (1:2).

Ogólnie do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Barca ma do rozegrania jeszcze tylko trzy spotkania. Barcelona rozegra dwa mecze w La Liga i jedno w Lidze Mistrzów.

