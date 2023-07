Barcelona zdeterminowana, by pozbyć się napastnika

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Ferran Torres

FC Barcelona chciałaby sprzedać tego lata Ferrana Torresa. Żaden klub nie zaoferuje jednak za niego obecnie 40 milionów euro

Dlatego też Blaugrana jest skłonna zgodzić się na dwuletnie wypożyczenie. Piłkarz zyskałby stabilizacji, a mistrzowie Hiszpanii nie płaciliby jego pensji

23-latkiem interesowało się, między innymi, Atletico Madryt

Barcelona gotowa zaakceptować dwuletnie wypożyczenie Torresa

Aby FC Barcelona mogła tego lata wykonać kolejne ruchy na rynku transferowym, musi najpierw sprzedać część piłkarzy. A jeśli nie uda się ich sprzedać, to choć czasowo pozbyć się ich z listy płac. Ferran Torres jest wysoko na liście “do sprzedaży”. Mistrzowie Hiszpanii mają jednak spory problem. By choć zamortyzować pozostałą część zapłaty wobec Manchesteru City, ktoś musiałby zapłacić za 23-latka minimum 40 milionów euro. Po ostatnich dwóch sezonach w jego wykonaniu, wydaje się to niemożliwe. Barcelona zdaje sobie z tego sprawę.

Kataloński Sport przekonuje, że klub jest zdeterminowany, by pożegnać się z Torresem. Na tyle, że Blaugrana jest skłonna zaakceptować ofertę dwuletniego wypożyczenia. To pozwoliłoby piłkarzowi na złapanie stabilizacji oraz minut, a także na zwiększenie jego wartości rynkowej. Z kolei Barcelonie zdjęłoby to ciężar płacenia Hiszpanowi pensji.

Na ten moment brakuje chętnych na 23-latka. Wcześniej zainteresowanie nim wyrażały Atletico Madryt oraz Villarreal. Żółtej Łodzi Podwodnej z pewnością nie stać jednak na opłacanie pensji wychowanka Valencii.

Torres w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i trzy asysty.

