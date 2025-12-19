Barcelona zdecydowała ws. przyszłości Flicka. Ten szybko nie odpowie

Barcelona chce kontynuować współpracę z Hansim Flickiem. Szkoleniowiec został już o tym poinformowany, ale z decyzją się nie spieszy. Jego przyszłość rozstrzygnie się dopiero pod koniec sezonu - twierdzi "Mundo Deportivo".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick poczeka z decyzją. Barcelona chce go zatrzymać

Hansi Flick podczas debiutanckiego sezonu zdobył mistrzostwo Hiszpanii i otarł się również o sukces w Lidze Mistrzów. Jego Barcelona grała znakomitą piłkę, dominując na krajowym podwórku i przegrywając w półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Drużyna prezentowała się świetnie, a w dodatku była oparta na młodych zawodników, którzy pod wodzą Flicka rozwinęli się w niesamowitym tempie. Do krajowego mistrzostwa Blaugrana dołożyła też Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla.

Efektem świetnej pracy Flicka była decyzja klubu o przedłużeniu jego umowy do połowy 2027 roku. Strony się porozumiały, a Flick kontynuuje swoje panowanie w szeregach hiszpańskiego giganta. Choć w tym sezonie problemów nie brakuje, Barcelona dalej osiąga bardzo dobre wyniki i jest faworytem w wyścigu o tytuł.

Barcelona widzi w niemieckim trenerze odpowiedniego kandydata na długie lata, więc zdecydowała już w sprawie jego przyszłości. Chce ponownie przedłużyć z nim kontrakt, tym razem do 30 czerwca 2028 roku. „Mundo Deportivo” potwierdza, że Flick otrzymał już takie informacje, ale z odpowiedzią wcale się nie spieszy.

Flick chce sobie dać czas, aby ocenić sytuację oraz możliwości klubu. Barcelona prawdopodobnie będzie musiała poczekać na rozmowy do końca sezonu 2025/2026. Trener w pełni skupia się na najbliższych miesiącach i grze swojego zespołu.