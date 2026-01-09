Barcelona zatrzyma obrońcę na kolejny sezon. Flick go ceni

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen dostanie wsparcie od Barcelony

Andreas Christensen doznał poważnej kontuzji kolana, a jego powrót jest prognozowany dopiero na końcówkę obecnego sezonu. To duży problem dla Barcelony, gdyż w obliczu niedyspozycji Ronalda Araujo Duńczyk był uważany za solidne zabezpieczenie formacji obronnej. Wydawało się, że ta sytuacja przesądzi także o losach zawodnika i wykluczy jego przyszłość na Camp Nou.

Temat nowego kontraktu dla Christensena pojawiał się w mediach od miesięcy. W tym czasie Barcelona wielokrotnie zmieniała plany, ale przede wszystkim chciała poczekać do końca sezonu, tak aby szczegółowo ocenić jego przydatność dla zespołu. Poważna kontuzja sprawia, że klub zamierza pomóc defensorowi i nie pozostawi go samego.

Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że Barcelona zaoferuje mu przedłużenie umowy o jeszcze jeden sezon. Dla Christensena to szansa, aby spokojnie wyzdrowieć i wrócić do formy, bez obaw o przyszłość i ewentualny transfer do innego klubu. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest też Hansi Flick, który ceni doświadczenie oraz profesjonalizm 29-latka.

🚨🔵🔴 Barcelona are planning to get new deal agreed with Andreas Christensen for one more season.



Talks will continue in the next weeks over financial agreement. pic.twitter.com/xuvaCg9kx3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

W obecnym sezonie Christensen wystąpił w 17 spotkaniach, a jedynego gola zdobył w Pucharze Króla. Do Katalonii trafił w 2022 roku, przenosząc się z Chelsea w ramach transferu bezgotówkowego.