FC Barcelona szuka wzmocnień. Tymczasem mistrzowie Hiszpanii rozważają przeprowadzenie wielkiego transferu. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Paulo Dybala z AS Romy - informuje "Fichajes".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Paulo Dybala na radarze FC Barcelony

FC Barcelona ma za sobą wyśmienity rok. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka całkowicie zdominował krajowe podwórko, sięgając po mistrzostwo, puchar, a także Superpuchar Hiszpanii. Duma Katalonii obecnie rozgląda się za wzmocnieniami. Udało im się dokonać już jeden transfer. Do Blaugrany trafił Joan Garcia.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że FC Barcelona przeprowadza wewnętrzne rozmowy w sprawie wielkiego transferu. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Paulo Dybala z AS Romy. Kierownictwo Dumy Katalonii poważnie rozważa sprowadzenie argentyńskiego gwiazdora.

Sam transfer Paulo Dybali nie wiązałby się dla FC Barcelony ze specjalnie dużym wydatkiem. Kontrakt Argentyńczyka z AS Romą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Kwota transakcji zatem nie będzie wysoka. Na bardziej szczegółowe informacje związane z przyjściem 31-latka do Blaugrany trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecnie wiemy jedynie, że Duma Katalonii interesuje się mistrzem świata.

Paulo Dybala w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w barwach AS Romy. Statystyki reprezentant Argentyny nie są specjalnie wybitne. Udało mu się bowiem ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty. W poprzedniej kampanii 31-latek często mierzył się z problemami zdrowotnymi.