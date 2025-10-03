Barcelona zainteresowana wielkim talentem. Deco ruszył do rozmów

Barcelona uważnie przygląda się Goncalo Olivierze z Benfiki Lizbona - informuje dziennik "Sport". Deco miał już odbyć pierwsze rozmowy z agentem Portugalczyka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Goncalo Oliveira na radarze Barcelony, Deco rozmawiał z agentem

FC Barcelona po siedmiu kolejkach La Liga prowadzi w tabeli i obok Elche pozostaje niepokonaną drużyną na hiszpańskich boiskach. Mistrzowie Hiszpanii mają jednak za sobą pierwszy gorzki moment w Lidze Mistrzów. W meczu z PSG (1:2) ekipa Hansiego Flicka nie wytrzymała naporu rywali w końcówce, a trafienie Goncalo Ramosa padło w ostatniej minucie spotkania.

Równolegle w klubie trwają analizy dotyczące przyszłych transferów. Jak donosi dziennik „Sport”, Duma Katalonii bacznie obserwuje 19-letniego środkowego obrońcę Benfiki Lizbona, Goncalo Oliveirę. Portugalczyk od miesięcy zbiera świetne recenzje w ojczyźnie i coraz częściej pojawia się w kontekście potencjalnych wzmocnień największych klubów w Europie.

Na co dzień Oliveira występuje w rezerwach Benfiki, ale w ostatnich tygodniach kilkukrotnie trenował pod okiem Jose Mourinho z pierwszym zespołem. Jego rozwój przyciągnął uwagę skautów Blaugrany, a temat został poruszony podczas niedawnego spotkania dyrektora sportowego Barcelony, Deco, z przedstawicielami zawodnika. Rozmowa miała nieformalny charakter. Dyskutowano o profilu, predyspozycjach i potencjale młodego stopera.

Oliveira ma ważny kontrakt z Benfiką do czerwca 2027 roku. Jako lewonożny środkowy obrońca wpisuje się w profil piłkarza szczególnie cenionego na rynku transferowym. Wychowanek Orłów w reprezentacji Portugalii do lat 21 rozegrał już dwa mecze.