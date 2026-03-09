Barcelona zainteresowana wielkim talentem! Agent odpowiada

11:31, 9. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Luka Vusković ściąga na siebie zainteresowanie wielkich klubów. Barcelona chce go sprowadzić, ale decyzja należy do Tottenhamu. Pini Zahavi przyznaje, że jego sytuacja wyjaśni się po sezonie.

Luka Vusković
fot. Eibner-Pressefoto Na zdjęciu: Luka Vusković

Barcelona ma na niego chrapkę. Decyzja należy do Tottenhamu

Barcelona szuka defensora pod kątem przyszłego sezonu. Hansi Flick w dalszym ciągu czeka na wymarzonego partnera dla Pau Cubarsiego, który stworzy z nim duet na lata. W poprzednim sezonie takowym był Inigo Martinez, ale przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Obecnie trener korzysta z usług Ronalda Araujo, Erica Garcii czy Gerarda Martina, natomiast żaden z nich nie daje pewności na dłużej.

Na radarach Barcelony znajduje się wielu zawodników – między innymi Alessandro Bastoni czy Nico Schlotterbeck. Od pewnego czasu wiadomo też, że z chęcią sprowadziłaby Lukę Vuskovicia, czyli jednego z najbardziej utalentowanych stoperów na świecie.

W tym sezonie Vusković gra na wypożyczeniu w Hamburgu. Pokazuje, że poziom Bundesligi nie jest mu straszny, a do dobrej gry w defensywie dokłada też imponującą skuteczność w polu karnym rywali.

Formalnie Chorwat jest związany z Tottenhamem, gdzie wróci po sezonie. To właśnie londyńczycy mają decydujące zdanie w kontekście jego przyszłości. Wiele zależy od planu na Vuskovicia – w przypadku atrakcyjnej oferty mogą się skusić na sprzedaż i wielki zysk. Przy wykupie z Hajduka Split płacili tylko 11 milionów euro, a teraz jest warty znacznie więcej. Agent piłkarza skomentował doniesienia łączące go z Barceloną.

– Ciężko to w tym momencie skomentować. W pełni skupia się na grze dla Hamburga, z którym dalej jest związany. Podamy jakieś nowe informacje w ciągu dwóch miesięcy, kiedy zakończy się jego wypożyczenie i oficjalnie wróci do Tottenhamu – przyznał Pini Zahavi, reprezentujący 19-letniego defensora.