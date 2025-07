Barcelona zainteresowana gwiazdą Chelsea. Ogromna konkurencja

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nicolas Jackson rozchwytywany

Nicolas Jackson wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Chelsea jest otwarta na sprzedaż swojego napastnika po pozyskaniu dwóch nowych ofensywnych zawodników – Joao Pedro i Liama Delapa. Klub ze Stamford Bridge ustalił cenę na poziomie 50 milionów euro. Wiele klubów uważa jednak tę kwotę za zbyt wygórowaną, biorąc pod uwagę dorobek Senegalczyka z poprzedniego sezonu.

24-latek zdobył 13 bramek we wszystkich rozgrywkach. Mimo to zainteresowanie nim rośnie. Dla Barcelony mogłoby to być idealne uzupełnienie składu. Napastnik miałby pełnić rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego. Według doniesień Deco planuje rozpocząć rozmowy z Chelsea na temat wypożyczenia z opcją wykupu.

Senegalczyk ma już doświadczenie w La Liga, bo wcześniej grał w Villarrealu. Jednak sam piłkarz chce kontynuować karierę w Premier League. Odmówił już Milanowi, mimo konkretnej oferty. Włosi nie przekonali go do zmiany zdania. Również Juventus i Napoli monitorują sytuację.

Manchester United, Newcastle i Aston Villa także rozważają złożenie oferty. Unai Emery dobrze zna zawodnika z czasów wspólnej pracy w Hiszpanii. Chelsea jednak ostrożnie podchodzi do sprzedaży napastnika do ligowych rywali. Mimo to rozważy ofertę, jeśli ta będzie odpowiednio wysoka.

