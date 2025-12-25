fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: ter Stegen i Szczęsny

Barcelona postawiła na młodego bramkarza. Uniknie wydatków

Barcelona tego lata sprowadziła Joana Garcię, dostrzegając w nim wielki potencjał i podstawowego bramkarza na wiele lat. Hansi Flick z miejsca postawił właśnie na niego, degradując Wojciecha Szczęsnego do roli rezerwowego.

Hiszpan od samego początku potwierdza, że decyzja klubu oraz trenera była właściwa. W 12 ligowych meczach sześciokrotnie zachowywał czyste konto, a do tego trzy razy wystąpił w Lidze Mistrzów. Przez moment zastępował go Szczęsny, gdy ten pauzował z powodu kontuzji. Błyszczy skutecznością interwencji, a do tego zdaje się idealnie pasować do systemu gry, preferowanego przez Flicka.

Nie ulega wątpliwościom, że Garcia pozostanie numerem jeden do końca sezonu. Jego zmiennikiem jest Szczęsny, choć o miejsce walczy też Marc-Andre ter Stegen, który wrócił już do zdrowia. Dla obu bramkarzy powoli kończy się jednak czas na Camp Nou. „Sport” przewiduje, że do rozstania z Polakiem oraz Niemcem może dojść wraz z końcem tego sezonu.

Barcelona może w ich miejsce postawić na młodego bramkarza, co będzie również odpowiednim rozwiązaniem ekonomicznym. Poważną opcją jest Aron Jakobiszwili, 19-letni wychowanek, który obecny sezon spędza na wypożyczeniu w drugoligowej FC Andorra.

Węgier sprawia wrażenie dużego talentu i na pewno pogodzi się z rolą rezerwowego Garcii. Barcelona uważa, że nie ma sensu trzymać dwóch doświadczonych bramkarzy na ławce, jeśli nie mają większych szans na grę.