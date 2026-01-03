Barcelona wybrała dwa wielkie nazwiska. Laporta szykuje głośny transfer

14:00, 3. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  El Nacional

Barcelona coraz intensywniej myśli o przyszłości linii ataku. Jak informuje "El Nacional", Joan Laporta zdecydował się zawęzić poszukiwania następcy Roberta Lewandowskiego do zaledwie dwóch nazwisk.

Joan Laporta
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Erling Halland i Julian Alvarez na celowniku Barcelony

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem, który w perspektywie najbliższych miesięcy miałby przejąć rolę Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca, a wszystko wskazuje na to, że umowa nie zostanie przedłużona. W klubowych gabinetach panuje przekonanie, że nadchodząca zmiana musi być elementem długofalowej strategii, a nie rozwiązaniem tymczasowym.

Joan Laporta nie chce zawodnika na przeczekanie, który wypełni lukę w ataku na dwa lub trzy sezony. Zdaniem prezydenta Dumy Katalonii nowy snajper powinien stać się twarzą projektu sportowego i filarem ofensywy na wiele lat. Na krótkiej liście życzeń katalońskiego klubu znalazły się dwa głośne nazwiska – Erling Haaland z Manchesteru City oraz Julian Alvarez z Atletico Madryt. Obaj napastnicy spełniają kluczowe kryteria, które są niezbędne, by unieść ciężar gry w katalońskim gigancie.

Haaland to przede wszystkim gwarancja bramek i fizycznej dominacji. Norweg regularnie rozstrzyga losy spotkań i idealnie wpisuje się w rolę klasycznej dziewiątki, wokół której można budować ofensywę. Z kolei 25-letni Argentyńczyk postrzegany jest jako piłkarz bliższy DNA Barcelony – mobilny, inteligentny taktycznie, świetnie pracujący w pressingu i doskonale odnajdujący się w grze kombinacyjnej.

Największą przeszkodą w realizacji planów pozostają finanse. Zarówno Haaland, jak i Alvarez wyceniani są na co najmniej 100 milionów euro. Dodatkowym wyzwaniem są ograniczenia wynikające z zasad Finansowego Fair Play, które wciąż mają istotny wpływ na politykę transferową klubu. W Barcelonie zdają sobie sprawę, że taki ruch wymaga czasu i stabilizacji budżetu.

