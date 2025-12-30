Barcelona wskazała nowy cel transferowy. Wybór może zaskakiwać

FC Barcelona nie planuje głośnych transferów zimą, ale konsekwentnie pracuje nad przyszłością składu. Według Mundo Deportivo na celowniku Blaugrany znalazł się Ibrahim Maza, który zwrócił uwagę podczas Pucharu Narodów Afryki.

Ibrahim Maza wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona nie zamierza szaleć podczas styczniowego okienka, jednak dział sportowy nie zwalnia tempa. Pod wodzą Deco klub analizuje opcje na przyszłość i jednocześnie monitoruje młode talenty, które można stopniowo wprowadzać do zespołu. Tą drogą Blaugrana chce wzmacniać skład bez ryzykownych inwestycji.

Ibrahim Maza to kolejne nazwisko, które pojawiło się na liście obserwowanych zawodników. 20-letni ofensywny pomocnik Bayeru Leverkusen występuje obecnie na Pucharze Narodów Afryki w barwach Algierii. Skauci Barcelony mają być obecni na środowym meczu z Gwineą Równikową, by z bliska ocenić jego dyspozycję.

Ibrahim Maza urodził się w Berlinie w 2005 roku i wyróżnia się dużą wszechstronnością. Może grać jako ofensywny pomocnik, cofnięty napastnik lub skrzydłowy. Jego atutem jest drybling i odwaga w grze jeden na jednego. Latem trafił do Leverkusen z Herthy Berlin za 12 milionów euro i podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku.

Ibrahim Maza w swoim pierwszym sezonie w Leverkusen notuje cztery gole i trzy asysty w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach. To solidne liczby jak na debiutancki rok w nowym klubie. Barcelona śledzi też innych piłkarzy podczas turnieju, w tym napastnika Levante Etta Eyonga z Kamerunu. Warto jednak podkreślić, że nowy ofensywny pomocnik nie jest dziś priorytetem dla Hansiego Flicka. Zainteresowanie Mazą ma raczej charakter obserwacyjny i wpisuje się w długofalową strategię klubu.

