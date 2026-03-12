Barcelona ustaliła cenę za Alvareza. Tyle może wydać na transfer

fot. PA Images Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona wierzy w transfer Alvareza. Tyle chce za niego zapłacić

Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem i nie wyklucza transferu już podczas letniego okienka. Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego, którego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. W jego temacie pojawiają się sprzeczne informacje, natomiast na ten moment bardziej prawdopodobna opcja to rozstanie. Hansi Flick ceni Polaka, ale ma świadomość, że Blaugrana potrzebuje kogoś, kto wywalczy miejsce w pierwszym składzie i będzie gwarantował bramki.

Celem numer jeden pozostaje Julian Alvarez. Po meczu z Tottenhamem gwiazdor Atletico Madryt udzielił głośnej wypowiedzi, która obiegła cały piłkarski świat. Nie wykluczył bowiem transferu ze swoim udziałem, choć zapewnił, że jest szczęśliwy w drużynie Diego Simeone. Jego słowa podziałały mobilizująco na działaczy Blaugrany, którzy wierzą, że ta operacja jest możliwa do zrealizowania.

Oczywiście gigant ma ograniczone fundusze, co wynika z jego problemów finansowych. „Mundo Deportivo” ujawnia, że na Alvareza może wydać maksymalnie 100 milionów euro, sumując kwotę podstawową oraz bonusy. Aby sprowadzić go za taką kwotę, sam Argentyńczyk musi wykonać sporą pracę i naciskać na Atletico, które w innym wypadku go nie sprzeda. Alvarez musi pokazać, że zależy mu na transferze do Barcelony. Jego słowa po ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów mają być tego nieśmiałym potwierdzeniem.