Barcelona usłyszała cenę. Gwiazda Arsenalu poza zasięgiem

FC Barcelona jest zainteresowana transferem gwiazdora Arsenalu. Na celowniku Katalończyków znalazł się Martin Odegaard. Jak podaje TeamTalk transakcja jest poza zasięgiem finansowym mistrza Hiszpanii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Odegaard nie dla Barcelony! Arsenal żąda fortuny

FC Barcelona bez wątpienia będzie chciała wzmocnić skład podczas letniego okna transferowego. Pod uwagę brani są w szczególności zawodnicy ofensywni. Nie jest tajemnicą, że Duma Katalonii szuka napastnika, ponieważ wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego. Oprócz zawodnika na pozycję numer dziewięć mistrz Hiszpanii przygląda się również ofensywnym pomocnikom.

Nie tak dawno pojawiła się informacja, że Martin Odegaard znalazł się w kręgu zainteresowań. Joan Laporta wierzy, że uda mu się przekonać gwiazdę do zmiany klubu. Norweg ma idealnie pasować do stylu gry, jaki preferuje Hansi Flick.

Niemniej jednak największą przeszkodą będą kwestie finansowe. Barcelona od lat boryka się z różnymi problemami, przez które nie może pozwolić sobie na duże transfery. Z informacji TeamTalk wynika, że oczekiwania Arsenalu są zbyt wysokie, ponieważ sięgają 80 milionów funtów. Jest to zdecydowanie poza zasięgiem finansowym Blaugrany.

Martin Odegaard doskonale zna realia hiszpańskiego futbolu, ponieważ w 2015 roku trafił do Realu Madryt. W seniorskim zespole wystąpił tylko w 11 meczach, częściej zakładając koszulkę drużyny rezerw. Latem 2021 roku trafił do Arsenalu, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. W 205 meczach zdobył 41 goli i zanotował 40 asyst. Jego umowa z Londyńczykami obowiązuje do czerwca 2028 roku.