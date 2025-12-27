Barcelony patrzy w stronę Bundesligi. Gigant La Liga szuka rozwiązań

FC Barcelona ma zamiar wzmocnić się w defensywie. Portal Sport.es przekazał konkretne informacje w sprawie zawodników, którzy wzbudzają zainteresowanie władz Blaugrany.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona zainteresowana dwoma obrońcami z Bundesligi

FC Barcelona w trakcie trwającego sezonu liczy się w walce o najwyższe cele. Jednocześnie sternicy katalońskiego klubu rozglądają się za zawodnikami, którzy mogliby poprawić jakość zespołu. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał portal Sport.es.

Źródło twierdzi, że dwóch graczy występujących na co dzień w Bundeslidze znajduje się na liście życzeń Barcelony. Mowa o Konstantinosie Koulierakisie z VfL Wolfsburg oraz Luce Vuskoviciu, który jest wypożyczony do Hamburger SV z Tottenhamu Hotspur. Według informacji Sport.es niezwykle mało prawdopodobne jest, aby kataloński klub pozyskał któregokolwiek z wymienionych zawodników w trakcie zimowego okna transferowego.

W obecnym sezonie Koulierakis wystąpił w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, nie zdobywając w nich bramki. Jego kontrakt z VfL Wolfsburg obowiązuje do lata 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika według portalu Transfermarkt wynosi 25 milionów euro.

Vusković z kolei rozegrał 15 spotkań, w których strzelił dwa gole. Kontrakt obrońcy z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do 2030 roku. Według danych serwisu Transfermarkt jego wartość rynkowa wynosi 40 milionów euro.

Gdyby jeden z tych obrońców trafił do FC Barcelony, mógłby stanowić ciekawą alternatywę dla takich graczy jak Ronald Araujo czy Andreas Christensen. Pierwszy z nich zmaga się obecnie z problemami natury mentalnej, natomiast drugi leczy kontuzję naderwania więzadeł.