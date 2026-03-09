Barcelona ma zielone światło! Zawodnik wyraził chęć na transfer

17:11, 9. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football-Espana

FC Barcelona od pewnego czasu wykazuje zainteresowanie Marco Senesim. Zawodnik Bournemouth podjął już decyzję odnośnie przyszłości. Argentyńczyk chce grać pod skrzydłami Hansiego Flicka - donosi "Football-Espana".

Hansi Flick
Hansi Flick

Marco Senesi chce wylądować w FC Barcelonie

FC Barcelona ma za sobą wymagający mecz ligowy, który zakończyli finalnie skromnym zwycięstwem (1:0 z Athleticiem Bilbao). Teraz podopieczni Hansiego Flicka w pełni skupiają się na najbliższym rywalu. We wtorkowy wieczór mistrzowie Hiszpanii zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United w pierwszym meczu 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów.

Zespół myśli już o wtorkowym meczu, natomiast władze FC Barcelony rozglądają się za wzmocnieniami. Od dłuższego czasu z przeprowadzką na Camp Nou jest łączony Marco Senesi. Serwis „Football-Espana” zdradził, że zawodnik Bournemouth podjął już decyzję odnośnie przyszłości. Argentyński defensor chce od przyszłego sezonu reprezentować barwy Dumy Katalonii.

Marco Senesi wzbudza ogromne zainteresowanie. Argentyńczyk jest nawet łączony z Juventusem. Inne kluby jednak mogą obejść się smakiem, jeśli zawodnik myśli tylko o dołączeniu do FC Barcelony. Warto zaznaczyć, że Duma Katalonii sporo zaoszczędziłaby na tym transferze. Defensor dostępny będzie latem jako wolny agent, ponieważ dobiega końca jego umowa z obecnym pracodawcą.

W trwającej kampanii Marco Senesi rozegrał 30 spotkań w koszulce Bournemouth. Argentyńczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami, co jest świetnym wynikiem jak na środkowego obrońcę.

