Juventus latem może wzmocnić defensywę solidnym nazwiskiem. Stara Dama ruszyła bowiem po transfer Marco Senesiego z Bournemouth. Włosi zaoferowali już obrońcy kontrakt do 30 czerwca 2030 roku - informuje Mirko Di Natale.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Marco Senesi wyląduje w Juventusie?

Juventus niewątpliwie rozgrywa bardzo trudny sezon. Drużyna z Turynu przeżywa różne chwile, a ostatnio znów znaleźli się w dołku. Światełkiem w tunelu jest jednak końcówka ostatniego spotkania z AS Romą, kiedy podopieczni Luciano Spallettiego odrobili stratę i doprowadzili do remisu. Władze klubu już myślą o kolejnej kampanii, a co za tym idzie, rozglądają się też za letnimi wzmocnieniami.

Od kilku tygodni wiemy, że Juventus sonduje transfer Marco Senesiego. Warto zaznaczyć, że zapewne argentyński obrońca opuści po sezonie Bournemouth jako wolny agent. Z informacji przekazanych przez Mirko Di Natale dowiadujemy się, że Stara Dama ruszyła do pracy. Zawodnikowi zaoferowano bowiem kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku.

Juventus nieprzypadkowo przyspiesza z negocjacjami. Marco Senesi wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Zawodnik Bournemouth jest również celem transferowym FC Barcelony. Włosi jednak chcą uprzedzić konkurencję i lada moment osiągnąć pełne porozumienie z argentyńskim obrońcą.

Marco Senesi w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Bournemouth. Argentyńczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami.