Barcelona szuka taniego obrońcy. Oto trzech kandydatów

FC Barcelona szuka piłkarza, który będzie tanią opcją do wzmocnienia linii defensywnej. Jak podaje Mundo Deportivo w grze jest trzech kandydatów. Na liście życzeń znalazł się m.in. Stefan De Vrij.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce obrońcę na chwilę. Wśród kandydatów m.in. De Vrij

Hansi Flick ma jasne żądania na zimowe okno transferowe. Ze względu na problemy kadrowe oraz ostatnią kontuzję, niemiecki szkoleniowiec poprosił FC Barcelonę o transfer środkowego obrońcy. 60-latek uważa, że bez pozyskania stopera drużyna może mieć ogromne problemy w kluczowej części sezonu. Co za tym idzie może dojść do sytuacji, w której skończy sezon bez trofeum.

Ze względu na trudną sytuację finansową po uwagę brana jest tania opcja krótkoterminowa. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że w kręgu zainteresowań znalazło się trzech zawodników. Każdy z nich ma kontrakt tylko do czerwca 2026 roku.

Pierwsze nazwisko na liście to Nicolas Otamendi. Argentyńczyk obecnie gra w Benfice, ale w przeszłości stanowił o sile Manchesteru City. 37-latek powoli zbliża się do końca kariery, a transfer to Barcelony byłby dla niego zwieńczeniem wspaniałej przygody. Mimo wieku wciąż regularnie gra, notując w tym sezonie 28 spotkań, w których zdobył 2 gole i zanotował 2 asysty.

Druga opcja na liście to Stefan De Vrij, czyli gracz Interu Mediolan. Holender praktycznie w ogóle nie gra w bieżących rozgrywkach, a po sezonie na pewno opuści Nerazzurrich. Mimo wszystko to gwarancja jakości i doświadczenia. 33-latek w przeszłości grał m.in. w Lazio i Feyenoordzie. Ostatnia opcja to 28-letni Marcos Senesi, który na co dzień gra w Bournemouth, ale jemu również wygasa umowa.