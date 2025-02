Barcelona szuka napastnika. 10 mln za potencjalnego następcę Lewandowskiego

Barcelona intensywnie poszukuje długoterminowego następcy Roberta Lewandowskiego. Według doniesień "Fichajes", klub zwrócił uwagę na 16-letniego Juliana Halla z New York Red Bulls, który jest uznawany za jeden z największych talentów w MLS.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Julian Hall na radarze Barcelony

Julian Hall już teraz wyróżnia się na tle swoich rówieśników, imponując szybkością, instynktem strzeleckim oraz dojrzałością na boisku. Jego rozwój przyciągnął uwagę kilku europejskich klubów, jednak FC Barcelona zamierza działać szybko, by uprzedzić konkurencję.

Dla Blaugrany Julian Hall stanowi inwestycję w przyszłość. Klub jest podobno gotowy zapłacić za niego nawet 10 milionów euro, mimo że jego obecna wartość rynkowa wynosi około 500 tysięcy euro.

Barcelona nie planuje od razu włączyć Halla do pierwszego zespołu. Rozważane są dwa scenariusze na jego rozwój. Gra w Barcelonie B, gdzie młody napastnik mógłby zdobywać doświadczenie w hiszpańskim futbolu, stopniowo adaptując się do europejskich realiów. Lub wypożyczenie do drugiej ligi hiszpańskiej – ten wariant pozwoliłby mu na regularne występy i dalszy rozwój w konkurencyjnym środowisku.

Kataloński klub zdaje sobie sprawę, jak trudnym zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego następcy dla Lewandowskiego. Hall jest jednak postrzegany jako zawodnik z ogromnym potencjałem, który przy odpowiednim prowadzeniu może w przyszłości stać się kluczową postacią drużyny.

Barcelona nie zamierza pozostawać w tyle w globalnym wyścigu o młode talenty. Inwestycja w Halla to kolejny krok w budowaniu silnego i zrównoważonego zespołu na lata. W nadchodzących miesiącach klub będzie prowadził negocjacje, które mogą przesądzić o przyszłości tego obiecującego napastnika.