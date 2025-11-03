Barcelona straci gwiazdę? Giganci ustawiają się w kolejce po transfer

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może stracić Marcusa Rashforda

FC Barcelona planuje wykupić Marcusa Rashforda z Manchesteru United, ale operacja może okazać się trudniejsza, niż zakładano. Jak donosi CaughtOffside, dobra forma Anglika sprawiła, że do walki o jego podpis szykują się inni europejscy giganci. Są to między innymi PSG, Bayern Monachium, Juventus, Inter, Chelsea i Arsenal..

Rashford został wypożyczony do Barcelony i szybko stał się jednym z ulubieńców Hansiego Flicka. Niemiecki trener uznał go za ważny element swojego projektu, a teraz naciska na klub, by wykupił zawodnika. Anglik ma w tym sezonie sześć goli i siedem asyst w 14 meczach. Jego zaangażowanie zrobiło duże wrażenie na sztabie trenerskim.

Problemem pozostaje jednak pensja zawodnika. Rashford zarabia w Manchesterze United znacznie więcej, niż Barcelona może zaoferować w ramach zasad Financial Fair Play. Katalończycy próbują obejść to ograniczenie, proponując niższą podstawową pensję, ale z dużymi premiami za występy i dodatkowymi wpływami z praw wizerunkowych.

Mimo rosnącej konkurencji, w klubie panuje przekonanie, że Rashford chce zostać w Hiszpanii. Czuje się doceniany, dobrze odnajduje się w drużynie i jest jednym z liderów ofensywy. Jeśli Barca zdoła porozumieć się z Manchesterem United i dopiąć kwestie finansowe, Anglik najprawdopodobniej zostanie na Camp Nou na stałe.