Barcelona sprzeda gwiazdę za 70 mln euro. Trener giganta nawiązał kontakt

Chelsea usłyszała cenę. Barcelona chce 70 mln euro za Fermina Lopeza

FC Barcelona wyceniła Fermina Lopeza na minimum 70 milionów euro. Deco nie ma zamiaru sprzedawać go za niższą kwotą. Według Miguela Rico z radia COPE Chelsea nawiązała już bezpośredni kontakt z klubem i przygotowuje formalną ofertę. Anglicy kuszą Hiszpana znaczącą podwyżką. W Londynie mógłby zarabiać nawet 15 milionów euro rocznie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie na Camp Nou.

Sytuacja piłkarza stała się bardziej skomplikowana po meczu z Levante, w którym nie zagrał ani minuty. Do tej pory Fermin Lopez nie rozważał odejścia z Barcelony, jednak brak gry skłonił go do przemyśleń. Dodatkowo trener Chelsea, Enzo Maresca, miał już rozmawiać z zawodnikiem, by przekonać go do transferu.

Barcelona nie zamierza rezygnować z pomocnika i to nawet mimo problemów finansowych i trudności z rejestracją zawodników. Klub liczy na rozwiązania w postaci wypożyczeń oraz odejść mniej kluczowych graczy, dzięki czemu nie będzie zmuszony sprzedawać Fermina. Hansi Flick jasno dał do zrozumienia, że chce zatrzymać go w drużynie, jednak to ostatnie dni okienka transferowego zadecydują o jego przyszłości.

W ubiegłym sezonie hiszpański pomocnik wystąpił w 46 meczach. Zdobył w nich osiem bramek oraz zanotował dziesięć asyst. W wielu momentach rozgrywek okazywał się kluczową postacią w ekipie Flicka.