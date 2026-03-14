FC Barcelona wkrótce może stoczyć walkę o rozchwytywanego gracza. Mistrzowie Hiszpanii dołączyli bowiem do walki o transfer Saida El Mali z FC Koln - przekazuje "CaughtOffside".

Said El Mala na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona będzie miała w przyszłą środę niezwykle trudną przeprawę, aby zakwalifikować się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United. Pierwszy mecz w Anglii zakończył się wynikiem 1:1. Sroki z pewnością nie są zadowolone z tego wyniku, ponieważ miały przewagę nad Blaugraną. Mistrzowie Hiszpanii zatem muszą stanąć na wysokości zadania, aby przypieczętować awans do najlepszej ósemki.

Tymczasem z obozu FC Barcelony napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „CaughtOffside” informuje, że mistrzowie Hiszpanii włączyli się do walki o niezwykle utalentowanego zawodnika. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Said El Mala, który na co dzień reprezentuje barwy FC Koln. Transfer jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania. 19-latek jest łączony również z przeprowadzką do Premier League.

Klubowy kolega Jakuba Kamińskiego został już wyceniony przez swojego pracodawcę. FC Koln liczy na spory zarobek, ponieważ oczekuje ofert za skrzydłowego w granicach 55-60 milionów euro. Obecnie trudno jest przewidzieć, czy Duma Katalonii będzie dysponowała tak olbrzymią gotówką.

Said El Mala w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce FC Koln. Utalentowany zawodnik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż osiem asyst, a także zaliczył cztery asysty.