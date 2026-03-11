Kolega Kamińskiego coraz bliżej Premier League. Nieoczywisty kierunek

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński i Said El Mala

Brighton walczy o zakontraktowanie Saida El Mali

Said El Mala nie jest już anonimowym zawodnikiem w świecie futbolu. 19-letni skrzydłowy rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach FC Koeln, czym zwrócił na siebie uwagę wielu europejskich klubów. Młody ofensywny zawodnik regularnie pokazuje swoją szybkość, technikę oraz odwagę w pojedynkach jeden na jednego. Nic więc dziwnego, że jego występy są uważnie obserwowane przez skautów z czołowych lig. Wszystko wskazuje na to, iż klubowy kolega Jakuba Kamińskiego już podczas najbliższego letniego okna transferowego przeniesie się do silniejszego zespołu.

Dotychczas w kontekście lewego napastnika najczęściej wymieniano takie potęgi jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Chelsea czy Manchester United. Najnowsze informacje brytyjskiego portalu „Football Insider” sugerują jednak, że bardzo duże szanse na pozyskanie piłkarza ma Brighton & Hove Albion.

Władze angielskiego klubu wierzą, że ich projekt sportowy może przekonać młodego zawodnika do przeprowadzki. Brighton może zaoferować mu grę w Premier League oraz realną szansę na występy w podstawowym składzie. W największych drużynach El Mala mógłby mieć znacznie trudniejszą drogę do regularnej gry.

Reprezentant Niemiec trafił do FC Koeln w lipcu 2024 roku za około 350 tysięcy euro z pobliskiej Viktorii Koeln. Niedługo po transferze został jeszcze wypożyczony do poprzedniego zespołu, a od sezonu 2025/2026 imponuje formą w drużynie Kozłów. W trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 2030 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia utalentowanego skrzydłowego na około 40 milionów euro.